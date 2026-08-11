США продали на брухт нафтові танкери російського тіньового флоту. Фото:

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США продали на брухт нафтові танкери російського тіньового флоту.

Пішли з молотка судна Era та Lileo, які раніше були конфісковані американською владою в межах санкційної операції. Придбала танкери компанія GMS, яка спеціалізується на демонтажі суден. Обидва танкери прямують до індійського Аланга, одного з найбільших у світі центрів утилізації кораблів. Про це повідомило Lloyd’s List.

Зазначається, що операція з конфіскації суден не була легкою. Міністерство фінансів США та суд надали відповідні дозволи. Однак банки, страховики та постачальники послуг неохоче працювали з активами, пов’язаними із санкціями.

Як відомо, танкер ERA — це судно класу Aframax, збудоване на початку 2000-х років, яке тривалий час курсувало в міжнародних водах під різними назвами, зокрема MARINERA та BELLA 1. Судно входило до складу так званого тіньового флоту РФ, що обслуговував експорт нафти в обхід міжнародних обмежень.

А танкер LILEO спеціалізувалося на транспортуванні нафтопродуктів та перебувало під прямими санкціями США через порушення обмежень щодо експорту енергоресурсів і співпрацю з російськими підсанкційними структурами.

Нагадаємо, на початку червня цього року країна-агресор РФ відправила листа до Міжнародної морської організації, в якому звинуватила Україну в «морському тероризмі». У відповідь Київ закликав визнати так званий тіньовий флот Росії законною військовою ціллю.

Джерело: Lloyd’s List