Україна запропонувала визнати «тіньовий флот» РФ військовою ціллю. Фото:

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Російський «тіньовий» флот визнати законною військовою ціллю пропонує Україна.

На початку червня цього року країна-агресор РФ відправила листа до Міжнародної морської організації, в якому звинуватила Україну в «морському тероризмі». У відповідь Київ закликав визнати так званий тіньовий флот Росії законною військовою ціллю. Про це повідомило видання Financial Times із посиланням на текст українського листа.

Москва надіслала листа через атаку на газовий танкер Arctic Metagaz у Середземному морі, що відбулася в березні. Росіяни заявили тоді, що з початку повномасштабної війни Україна атакувала понад 200 комерційних суден.

А Україна в листі зазначає, що російські танкери мали вирішальне значення для формування російського бюджету та продовження її військових зусиль.

Також у листі вказується, що російська армія атакувала 59 торговельних суден. Серед них — турецьке вантажне судно MV Victress та німецьке Helga, яке перевозило 25 тис. т кукурудзи до порту в Одеській області. Зазначається, що Victress стало непридатний для судноплавства після великої пожежі на містку. Helga теж постраждала внаслідок пожежі.

Як свідчить інформація морської розвідувальної компанії Windward, з моменту нападу в березні жоден російський танкер для зрідженого природного газу Середземним морем не проходив.

Нагадаємо, Служба зовнішньої розвідки України 30 червня повідомила, що Росія розпочала формувати резервний «тіньовий флот», бо з 1 січня 2027 року запрацюють нові санкції Європейського Союзу, які повністю закриють для російських суден доступ до європейських терміналів для зберігання скрапленого природного газу. Росіяни використовують анонімні структури та складні схеми власності, щоб купити старі танкери у різних країн світу.

Джерело: Financial Times