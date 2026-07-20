Партизани розвідали величезну нафтобазу в Смоленській області РФ. Фото:

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Українські партизани провели комплексну розвідку нафтобази у Смоленські області Росії.

Агентура вивідала безліч інформації про Смоленську нафтобазу ПАТ «Роснефть-Смоленскнефтепродукт» у районі селища Талашкіне. Стали відомі точні графіки постачання сировини, логістичні маршрути, а також чисельність та дислокація військових, які охороняють об'єкт, включаючи розташування їх постів, позиції ППО та маршрути висування техніки для прикриття об'єкта у разі тривоги. Про це рух опору «АТЕШ» 20 липня повідомив у Telegram.

Зазначається, що цей об'єкт є найпотужнішим розподільчим вузлом, що налічує 24 резервуари для зберігання бензину та дизпалива. Також ця нафтобаза — ключовий логістичний хаб ПАТ «Роснефть» у регіоні, що забезпечує безперебійні постачання палива для російської армії.

Нам вдалося видобути не лише схеми внутрішньої інфраструктури, а й точні графіки постачання сировини, а також маршрути вивезення готового палива для потреб армії окупантів, — наголосили в русі опору.

В «АТЕШ» додали, що цю нафтобазу українські безпілотники вже атакували у квітні 2024 року й спалахнула масштабна пожежа.

Нагадаємо, в окупованому Криму, в районі Євпаторії, українські партизани виявили дивізіон зенітно-ракетного комплексу С-400 армії РФ. Це одна з двох позицій С-400 в окупованому Криму, що прикривають західний напрямок півострова. Саме тут із 2018 року постійно чергують пускові установки «Тріумф», які мають перекривати повітряний коридор для ударних українських безпілотників.