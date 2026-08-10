На Харківщині зросла кількість постраждалих через російських удар по адмінбудівлі

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Наслідки російського удару по селу Куньє на Харківщині, фото: Степан Масельський
На Харківщині зросла кількість постраждалих через російських удар по адмінбудівліhttps://racurs.ua/ua/n215530-na-harkivschyni-zrosla-kilkist-postrajdalyh-cherez-rosiyskyh-udar-po-adminbudivli.htmlРакурс
Російські загарбники сьогодні, 10 серпня, завдали удару по селу Куньє Куньєвської сільської територіальної громади.
Росіяни застосували ракету-дрон «Бандероль», яка атакували адмінбудівлю сільської ради. Про це на своїй Фейсбук-сторінці повідомив очільник Ізюмської РВА Степан Масельський.
Наразі відомо вже про вісьмох постраждалих:
- п’ятеро осіб було госпіталізовано до медичного закладу з вибуховими та осколковими пораненнями різного ступеня;
- ще троє людей самостійно звернулися за медичною допомогою. Серед них одна людина отримала гостру реакцію на стрес.
Також зафіксовано пошкодження автомобілів та трактора.