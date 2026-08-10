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Ракурс
Наслідки російського удару по селу Куньє на Харківщині, фото: Степан Масельський

На Харківщині зросла кількість постраждалих через російських удар по адмінбудівлі

10 сер 2026, 22:56
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Російські загарбники сьогодні, 10 серпня, завдали удару по селу Куньє Куньєвської сільської територіальної громади.

Росіяни застосували ракету-дрон «Бандероль», яка атакували адмінбудівлю сільської ради. Про це на своїй Фейсбук-сторінці повідомив очільник Ізюмської РВА Степан Масельський.

Наразі відомо вже про вісьмох постраждалих:

  • п’ятеро осіб було госпіталізовано до медичного закладу з вибуховими та осколковими пораненнями різного ступеня;
  • ще троє людей самостійно звернулися за медичною допомогою. Серед них одна людина отримала гостру реакцію на стрес.

Також зафіксовано пошкодження автомобілів та трактора.

Джерело: Ракурс


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