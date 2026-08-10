Наслідки російського обстрілу Харківщини, фото: Куньєвська територіальна громада

https://racurs.ua/ua/n215528-rosiyany-vdaryly-po-adminbudivli-na-harkivschyni-chetvero-postrajdalyh-foto.html

Ракурс

Російські загарбники сьогодні, 10 серпня, о 8.15 — невдовзі після початку робочого дня — завдали удару по адміністративній будівлі Куньєвськоі сільської ради на Харківщині.

Постраждали чотири працівники сільради. Про це повідомляється на Фейсбук-сторінці Куньєвської територіальної громади.