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Наслідки російського обстрілу Харківщини, фото: Куньєвська територіальна громада
Росіяни вдарили по адмінбудівлі на Харківщині — четверо постраждалих (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n215528-rosiyany-vdaryly-po-adminbudivli-na-harkivschyni-chetvero-postrajdalyh-foto.htmlРакурс
Російські загарбники сьогодні, 10 серпня, о 8.15 — невдовзі після початку робочого дня — завдали удару по адміністративній будівлі Куньєвськоі сільської ради на Харківщині.
Постраждали чотири працівники сільради. Про це повідомляється на Фейсбук-сторінці Куньєвської територіальної громади.
Усі інші, хто перебував у будівлі, отримали сильний психологічний шок, — вказано в повідомленні. — Адміністративна будівля сільської ради зазнала значних руйнувань.