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Ракурс
Наслідки російських обстрілів Дніпропетровщини, фото: ДСНС

Рашисти майже 60 разів атакували Дніпропетровщину — загинула людина (ФОТО)

10 сер 2026, 21:35
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Російські загарбники протягом доби майже 60 разів атакували населені пункти у п’яти районах Дніпропетровської області.

В результаті одна людина загинула, ще трьох поранено. Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

Зокрема:

  • на Нікопольщині під ударом опинилися Нікополь, а також Марганецька, Покровська та Червоногригорівська громади. Загинув 57-річний чоловік, ще троє людей постраждали. Пошкоджені об'єкти інфраструктури, будівля басейну, приватні будинки та автомобіль;
  • у Синельниківському районі ворог атакував Петропавлівську та Васильківську громади. Пошкоджена АЗС;
  • на Криворіжжі під ударом були Софіївська, Новопільська та Грушівська громади. Внаслідок атак виникли пожежі, пошкоджені об'єкти інфраструктури;
  • у Кам’янському районі ворог поцілив по Верхівцівській громаді. Пошкоджене підприємство;
  • у Павлоградському районі під ударом були Павлоград та Вербківська громада. Виникли пожежі.

Усі пожежі оперативно ліквідували.

Наслідки російських обстрілів Дніпропетровщини, фото: ДСНС

Джерело: Ракурс


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