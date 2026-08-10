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Ракурс
Україна втратила винищувач МіГ-29, фото: Міноборони України

Втрачено винищувач МіГ-29, пілот катапультувався — Повітряні сили

10 сер 2026, 21:05
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Під час виконання бойового завдання втрачено винищувач МіГ-29 Повітряних сил ЗСУ.

Подія сталася сьогодні, 10 серпня, ввечері. Про це повідомляється на Фейсбук-сторінці Командування Повітряних сил.

Льотчик виконував бойове завдання зі знищення повітряних цілей противника на Одещині, — вказано в повідомленні. — За попередніми даними під час пуску авіаційної ракети сталась нештатна ситуація, внаслідок чого літак загорівся і пілот втратив керування, хоч і намагався врятувати машину.

Зазначається, що льотчик успішно катапультувався, його евакуйовано до медзакладу.

Причини інциденту встановлюються

Джерело: Ракурс


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