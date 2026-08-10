Російські авіація атакувала критичну інфраструктуру Херсона — у місті перебої з електрикою та водою

У Херсоні знеструмлення через російську атаку

https://racurs.ua/ua/n215529-rosiyski-aviaciya-atakuvala-krytychnu-infrastrukturu-hersona-u-misti-pereboyi-z-elektrykou.html

Ракурс

Російські загарбники атакували з авіації критичну інфраструктуру Херсонської громади.

Про це сьогодні, 10 серпня, ввечері повідомив у своєму Telegram-каналі очільник Херсонської міської військової адміністрації Ярослав Шанько.

Російські терористи вкотре цинічно атакували з авіації критичну інфраструктуру нашої громади. Внаслідок авіаударів перебої з електро- та водопостачанням спостерігаються по всьому місту, — розповів він.

Шанько зазначив, що частково знеструмлені Центральний, Дніпровський та Корабельний райони Херсона.