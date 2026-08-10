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Ракурс
У Херсоні знеструмлення через російську атаку

Російські авіація атакувала критичну інфраструктуру Херсона — у місті перебої з електрикою та водою

10 сер 2026, 22:29
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Російські загарбники атакували з авіації критичну інфраструктуру Херсонської громади.

Про це сьогодні, 10 серпня, ввечері повідомив у своєму Telegram-каналі очільник Херсонської міської військової адміністрації Ярослав Шанько.

Російські терористи вкотре цинічно атакували з авіації критичну інфраструктуру нашої громади. Внаслідок авіаударів перебої з електро- та водопостачанням спостерігаються по всьому місту, — розповів він.

Шанько зазначив, що частково знеструмлені Центральний, Дніпровський та Корабельний райони Херсона.

Фахівці вивчають масштаби руйнувань та обсяги аварійно-відновлювальних робіт, — додав він.

Джерело: Ракурс


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