Читайте также
Ракурсhttps://racurs.ua/
Последствия российской атаки в Запорожье 11 августа, фото: Запорожская ОВА
Шесть человек погибли в Запорожье в результате комбинированной российской атаки (ВИДЕО)https://racurs.ua/n215533-shest-chelovek-pogibli-v-zaporoje-v-rezultate-kombinirovannoy-rossiyskoy-ataki-video.htmlРакурс
Російські загарбники в ніч на сьогодні, 11 серпня, атакували обласний центр Запорізької області ракетами та авіабомбами.
Наразі відомо про шістьох загиблих та 19 поранених. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.
Росіяни завдали масовано-комбінований удар ракетами та керованими авіабомбами по обласному центру, — зазначив він. — Пошкоджені чотири багатоквартирних будинки та нежитлові будівлі. Усім постраждалим надається необхідна допомога.