Последствия российской атаки в Запорожье 11 августа, фото: Запорожская ОВА

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Російські загарбники в ніч на сьогодні, 11 серпня, атакували обласний центр Запорізької області ракетами та авіабомбами.

Наразі відомо про шістьох загиблих та 19 поранених. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.