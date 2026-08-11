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Ракурс
Последствия российской атаки в Запорожье 11 августа, фото: Запорожская ОВА

Шесть человек погибли в Запорожье в результате комбинированной российской атаки (ВИДЕО)

11 авг 2026, 09:28
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Російські загарбники в ніч на сьогодні, 11 серпня, атакували обласний центр Запорізької області ракетами та авіабомбами.

Наразі відомо про шістьох загиблих та 19 поранених. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

Росіяни завдали масовано-комбінований удар ракетами та керованими авіабомбами по обласному центру, — зазначив він. — Пошкоджені чотири багатоквартирних будинки та нежитлові будівлі. Усім постраждалим надається необхідна допомога.

Источник: Ракурс


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