На Харьковщине возросло количество пострадавших из-за российских ударов по админзданию

Последствия российского удара по селу Кунье в Харьковской области, фото: Степан Масельский

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Ракурс

Російські загарбники сьогодні, 10 серпня, завдали удару по селу Куньє Куньєвської сільської територіальної громади.

Росіяни застосували ракету-дрон «Бандероль», яка атакували адмінбудівлю сільської ради. Про це на своїй Фейсбук-сторінці повідомив очільник Ізюмської РВА Степан Масельський.

Наразі відомо вже про вісьмох постраждалих:

п’ятеро осіб було госпіталізовано до медичного закладу з вибуховими та осколковими пораненнями різного ступеня;

ще троє людей самостійно звернулися за медичною допомогою. Серед них одна людина отримала гостру реакцію на стрес.

Також зафіксовано пошкодження автомобілів та трактора.