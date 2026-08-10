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Последствия российских обстрелов Харьковщины, фото: Куньевская территориальная община
Россияне ударили по админзданию в Харьковской области — четверо пострадавших (ФОТО)https://racurs.ua/n215528-rossiyane-udarili-po-adminzdaniu-v-harkovskoy-oblasti-chetvero-postradavshih-foto.htmlРакурс
Російські загарбники сьогодні, 10 серпня, о 8.15 — невдовзі після початку робочого дня — завдали удару по адміністративній будівлі Куньєвськоі сільської ради на Харківщині.
Постраждали чотири працівники сільради. Про це повідомляється на Фейсбук-сторінці Куньєвської територіальної громади.
Усі інші, хто перебував у будівлі, отримали сильний психологічний шок, — вказано в повідомленні. — Адміністративна будівля сільської ради зазнала значних руйнувань.