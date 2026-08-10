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Ракурс
Последствия российских обстрелов Харьковщины, фото: Куньевская территориальная община

Россияне ударили по админзданию в Харьковской области — четверо пострадавших (ФОТО)

10 авг 2026, 22:06
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Російські загарбники сьогодні, 10 серпня, о 8.15 — невдовзі після початку робочого дня — завдали удару по адміністративній будівлі Куньєвськоі сільської ради на Харківщині.

Постраждали чотири працівники сільради. Про це повідомляється на Фейсбук-сторінці Куньєвської територіальної громади.

Усі інші, хто перебував у будівлі, отримали сильний психологічний шок, — вказано в повідомленні. — Адміністративна будівля сільської ради зазнала значних руйнувань.

Наслідки російського обстрілу Харківщини, фото: Куньєвська територіальна громада

Источник: Ракурс


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