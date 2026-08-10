Последствия российских обстрелов Днепропетровщины, фото: ГСЧС

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Російські загарбники протягом доби майже 60 разів атакували населені пункти у п’яти районах Дніпропетровської області.

В результаті одна людина загинула, ще трьох поранено. Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

Зокрема:

на Нікопольщині під ударом опинилися Нікополь, а також Марганецька, Покровська та Червоногригорівська громади. Загинув 57-річний чоловік, ще троє людей постраждали. Пошкоджені об'єкти інфраструктури, будівля басейну, приватні будинки та автомобіль;

у Синельниківському районі ворог атакував Петропавлівську та Васильківську громади. Пошкоджена АЗС;

на Криворіжжі під ударом були Софіївська, Новопільська та Грушівська громади. Внаслідок атак виникли пожежі, пошкоджені об'єкти інфраструктури;

у Кам’янському районі ворог поцілив по Верхівцівській громаді. Пошкоджене підприємство;

у Павлоградському районі під ударом були Павлоград та Вербківська громада. Виникли пожежі.

Усі пожежі оперативно ліквідували.