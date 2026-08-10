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Уничтожение вражеского командного пункта, скриншот видео
ВСУ поразили командный пункт вражеского ЗРК С-300 (ВИДЕО)https://racurs.ua/n215524-vsu-porazili-komandnyy-punkt-vrajeskogo-zrk-s-300-video.htmlРакурс
Бригада артилерійської розвідки «Чорний ліс» уразила командний пункт російського комплексу протиповітряної оборони С-300П/ПМ.
Відповідне відео опубліковане на сторінках бригади у соцмережах.
Командно-штабна машина — «мозок» комплексу: збирає дані з радарів і віддає команди на пускові установки, — наголошують у бригаді.
Зазначається, що приліт по такій цілі робить діру в ППО ворога на цілій ділянці фронту й дозволяє українським засобам ураження залітати вглиб та бити по стратегічних цілях.
А ще вони напхані рідкісною електронікою, до біса дорогі, а на навчання екіпажу йдуть роки. Приліт по такій цілі — дуже болючий удар для ворога, — додали у бригаді.