Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Уничтожение вражеского командного пункта, скриншот видео

ВСУ поразили командный пункт вражеского ЗРК С-300 (ВИДЕО)

10 авг 2026, 20:05
999

Бригада артилерійської розвідки «Чорний ліс» уразила командний пункт російського комплексу протиповітряної оборони С-300П/ПМ.

Відповідне відео опубліковане на сторінках бригади у соцмережах.

Командно-штабна машина — «мозок» комплексу: збирає дані з радарів і віддає команди на пускові установки, — наголошують у бригаді.

Зазначається, що приліт по такій цілі робить діру в ППО ворога на цілій ділянці фронту й дозволяє українським засобам ураження залітати вглиб та бити по стратегічних цілях.

А ще вони напхані рідкісною електронікою, до біса дорогі, а на навчання екіпажу йдуть роки. Приліт по такій цілі — дуже болючий удар для ворога, — додали у бригаді.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter



Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров