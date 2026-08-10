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Последствия российского удара по Сумам 10 августа, фото: ГСЧС

Рашисты ударили КАБами по Сумам — есть травмированные (ФОТО)

10 авг 2026, 18:56
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Російські загарбники вчергове вдарили КАБами по Сумах, є травмовані.

Про це сьогодні. 10 серпня, вдень повідомила прес-служба ДСНС.

Пошкоджені приватні домоволодіння. Рятувальники працювали на двох локаціях, на одній з яких виникла пожежа. Всі осередки горіння ліквідовані, — розповіли у відомстві.

Інформація щодо постраждалих уточнюється.

Наслідки російського удару по Сумах 10 серпня, фото: ДСНС

Источник: Ракурс


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