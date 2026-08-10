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Последствия российского удара по Сумам 10 августа, фото: ГСЧС
Рашисты ударили КАБами по Сумам — есть травмированные (ФОТО)https://racurs.ua/n215522-rashisty-udarili-kabami-po-sumam-est-travmirovannye-foto.htmlРакурс
Російські загарбники вчергове вдарили КАБами по Сумах, є травмовані.
Про це сьогодні. 10 серпня, вдень повідомила прес-служба ДСНС.
Пошкоджені приватні домоволодіння. Рятувальники працювали на двох локаціях, на одній з яких виникла пожежа. Всі осередки горіння ліквідовані, — розповіли у відомстві.
Інформація щодо постраждалих уточнюється.