Последствия российского удара по Сумам 10 августа, фото: ГСЧС

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Російські загарбники вчергове вдарили КАБами по Сумах, є травмовані.

Про це сьогодні. 10 серпня, вдень повідомила прес-служба ДСНС.

Пошкоджені приватні домоволодіння. Рятувальники працювали на двох локаціях, на одній з яких виникла пожежа. Всі осередки горіння ліквідовані, — розповіли у відомстві.

Інформація щодо постраждалих уточнюється.