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Последствия российского удара по Сумам, фото: Сумская ОВА
Рашисты ночью атаковали Сумы дронами и КАБами — двое раненых (ФОТО)https://racurs.ua/n215477-rashisty-nochu-atakovali-sumy-dronami-i-kabami-dvoe-ranenyh-foto.htmlРакурс
Російські загарбники в ніч на сьогодні, 7 липня, завдали комбінованого удару по території Сум, застосувавши керовані авіабомби та безпілотники різних типів, зокрема і реактивні.
Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Сумської ОВА Олег Григоров.
Внаслідок атаки:
- двоє людей поранені. Їх госпіталізували, медики надають необхідну допомогу. Попередньо, стан постраждалих неважкий;
- пошкоджені приватні житлові будинки, нежитлові приміщення, транспорт та обʼєкти інфраструктури.
Частину ворожих повітряних цілей вдалося знищити силам ППО.
Крім того, росіяни вночі знищили поштове відділення у Глухівській громаді.
Ворог ударним БпЛА атакував цивільну інфраструктуру. Будівля зазнала значних руйнувань. Попередньо, люди не постраждали, — розповів Григоров.