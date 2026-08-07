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Ракурс
Последствия российского удара по рынку в Сумской области, фото: Сумская ОВА

Рашисты ударили по рынку в Сумской области — 10 пострадавших (ФОТО)

7 авг 2026, 10:36
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Російські загарбники завдали чергового цинічного удару по цивільних на Сумщині — атакували ринок у Білопільській громаді.

Про це сьогодні, 7 серпня, повідомив у своєму Telegram-каналі очільник Сумської ОВА Олег Григоров.

Вранці ворог атакував безпілотником людей на ринку у Білопільській громаді. На цю мить відомо про 10 постраждалих. Двоє людей — у важкому стан", — розповів він.

Постраждалим надають допомогу медики.

Медики надають необхідну допомогу. Триває госпіталізація постраждалих.

Наслідки російського удару по ринку на Сумщині, фото: Сумська ОВА

Источник: Ракурс


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