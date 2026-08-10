Россияне сбросили пять авиабомб на Сумы, пять человек пострадали. Фото:

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Ракурс

Армія Російської Федерації вночі 10 серпня атакували Суми керованими авіабомбами.

Були влучання на трьох локаціях у Зарічному та Ковпаківському районах міста. Зафіксовані пошкодження у житловому секторі. Зазнали руйнувань приватні оселі, багатоквартирні будинки та об'єкти інфраструктури. Про це голова Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров та керівник Сумської міської військової адміністрації Сергій Кривошеєнко повідомили у Telegram

Попередньо відомо, що внаслідок атаки постраждали щонайменше п’ятеро людей, які отримують необхідну медичну допомогу. Серед постраждалих — 14-річна дитина. У неї гостра реакція на стрес.

Наразі експерти обстежують місця ударів та встановлюють масштаби руйнувань.

Нагадаємо, в ніч на 7 серпня російські загарбники завдали комбінованого удару по території Сум, застосувавши керовані авіабомби та безпілотники різних типів, зокрема і реактивні.

Внаслідок атаки двоє людей були поранені. Пошкоджені приватні житлові будинки, нежитлові приміщення, транспорт та обʼєкти інфраструктури.