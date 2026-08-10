Украина потеряла истребитель МиГ-29, фото: Минобороны Украины

https://racurs.ua/n215526-utrachen-istrebitel-mig-29-pilot-katapultirovalsya-vozdushnye-sily.html

Ракурс

Під час виконання бойового завдання втрачено винищувач МіГ-29 Повітряних сил ЗСУ.

Подія сталася сьогодні, 10 серпня, ввечері. Про це повідомляється на Фейсбук-сторінці Командування Повітряних сил.

Льотчик виконував бойове завдання зі знищення повітряних цілей противника на Одещині, — вказано в повідомленні. — За попередніми даними під час пуску авіаційної ракети сталась нештатна ситуація, внаслідок чого літак загорівся і пілот втратив керування, хоч і намагався врятувати машину.

Зазначається, що льотчик успішно катапультувався, його евакуйовано до медзакладу.

Причини інциденту встановлюються