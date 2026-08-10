Россияне атаковали дронами Славянск — повреждено троллейбусное управление

Последствия российских ударов по Славянску 10 августа, фото: Вадим Лях

https://racurs.ua/n215525-rossiyane-atakovali-dronami-slavyansk-povrejdeno-trolleybusnoe-upravlenie.html

Ракурс

Російські загарбники протягом сьогоднішнього дня, 10 серпня, атакували місто Слов’янськ на Донеччині БпЛА «Молнія-2» та FPV-дронами.

Про це на своїй Фейсбук-сторінці повідомив начальник Слов’янської міської військової адміністрації Вадим Лях

За понеділок, 10 серпня, станом на 19:00, Словʼянськ — під постійними ворожими обстрілами БПЛА «Молнія-2» та fpv, — розповів він. — Пошкоджено приватні будинки, автівки, спецтехніку, тролейбусне управління.

Також внаслідок російських атак поранено жінку — їй надана медична допомога.

Крім того, цієї ночі рашисти двічі атакували місто сімома БпЛА «Молнія-2». Сталися влучання по приватному сектору і ринку. Пошкоджено нежитлову будівлю. Знищено 60 торгівельних павільйонів. Тоді обійшлося без постраждалих.