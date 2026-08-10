Российские авиации атаковали критическую инфраструктуру Херсона — в городе перебои с электричеством и водой

В Херсоне обесточивание из-за российской атаки

https://racurs.ua/n215529-rossiyskie-aviacii-atakovali-kriticheskuu-infrastrukturu-hersona-v-gorode-pereboi.html

Ракурс

Російські загарбники атакували з авіації критичну інфраструктуру Херсонської громади.

Про це сьогодні, 10 серпня, ввечері повідомив у своєму Telegram-каналі очільник Херсонської міської військової адміністрації Ярослав Шанько.

Російські терористи вкотре цинічно атакували з авіації критичну інфраструктуру нашої громади. Внаслідок авіаударів перебої з електро- та водопостачанням спостерігаються по всьому місту, — розповів він.

Шанько зазначив, що частково знеструмлені Центральний, Дніпровський та Корабельний райони Херсона.