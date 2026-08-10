Российские авиации атаковали критическую инфраструктуру Херсона — в городе перебои с электричеством и водой

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В Херсоне обесточивание из-за российской атаки
Российские авиации атаковали критическую инфраструктуру Херсона — в городе перебои с электричеством и водойhttps://racurs.ua/n215529-rossiyskie-aviacii-atakovali-kriticheskuu-infrastrukturu-hersona-v-gorode-pereboi.htmlРакурс
Російські загарбники атакували з авіації критичну інфраструктуру Херсонської громади.
Про це сьогодні, 10 серпня, ввечері повідомив у своєму Telegram-каналі очільник Херсонської міської військової адміністрації Ярослав Шанько.
Російські терористи вкотре цинічно атакували з авіації критичну інфраструктуру нашої громади. Внаслідок авіаударів перебої з електро- та водопостачанням спостерігаються по всьому місту, — розповів він.
Шанько зазначив, що частково знеструмлені Центральний, Дніпровський та Корабельний райони Херсона.
Фахівці вивчають масштаби руйнувань та обсяги аварійно-відновлювальних робіт, — додав він.