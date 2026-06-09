Наслідки обстрілу. Фото: ДСНС

https://racurs.ua/ua/n214303-kilkist-postrajdalyh-u-zaporijji-zrosla-do-32-osib.html

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У Запоріжжі знову зросла кількість постраждалих внаслідок вчорашнього обстрілу.

Наразі відомо про 32 поранених, серед них п’ятеро дітей. Наразі 12 людей, серед них четверо дітей, перебувають у лікарні. Загинули дві жінки. Про це Державна служба з надзвичайних ситуацій повідомила у Telegram.

Тим часом очільник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров поінформував, що упродовж минулої доби росіяни завдали 884 удари по 46 населених пунктах Запорізької області. Окупанти застосовували проти мирних міст та сіл авіацію, БпЛА різних модифікацій (переважно FPV), ствольну та реактивну артилерію.

Влада отримала 152 повідомлення про пошкодження об'єктів інфраструктури, житла та автівок. Вчора двоє людей загинули, а ще 38 зазнали поранень.

Нагадаємо, вдень 8 червня російські загарбники атакували дронами-камікадзе зупинку громадського транспорту в Запоріжжі. Внаслідок прильотів пошкоджено житлові будинки та авто, а також зруйновані торгівельні кіоски.