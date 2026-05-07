Російська авіація атакувала село під Запоріжжям. Фото: ДСНС

Армія Російської Федерації завдала бомбового удару по Запорізькій області.

У четвер, 7 травня, ворожа авіація скинула керовану авіабомбу по селу Щасливе в Запорізькому районі. Внаслідок влучання зруйноване приватне подвір’я. Також пошкоджений будинок та будівлі, які розташовані поруч. Виникла пожежа площею 150 кв. м. Про це очільник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров повідомив у Telegram.

Наразі відомо про трьох поранених. Постраждали 67-річний чоловік та жінки 72 та 73 років. Вони отримують всю необхідну медичну допомогу.

У Державній службі з надзвичайних ситуацій поінформували у Telegram, що вибухова хвиля та уламки пошкоджено розташовані поруч будинки. Пожежу, яка виникла внаслідок атаки, вогнеборці вже ліквідували.

Нагадаємо, 7 травня в Новобаварському районі Харкова внаслідок атаки російського безпілотника по приватному сектору постраждали шестеро дорослих та троє дітей. Ворожа атака пошкодила 38 приватних будинків.