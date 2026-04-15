Наслідки бомбардування. Фото: ОВА

Зросла кількість постраждалих внаслідок бомбардування Слов’янська

15 кві 2026, 16:25
У Слов’янську зросла кількість поранених внаслідок російського бомбардування.

Станом на 15.30 відомо про п’ятьох постраждалих. Один із поранених потребує подальшої медичної допомоги за межами Донеччини, а решта четверо отримали допомогу амбулаторно. Про це голова Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін 15 квітня повідомив у Telegram.

Також в місті внаслідок влучання авіабомби пошкоджено 39 багатоповерхівок, дві адміністративні будівлі та 15 автівок. Наразі триває ліквідація наслідків цього удару.

Наслідки бомбардування. Фото: ДСНС

Нагадаю, вранці 15 квітня російські окупанти скинули на центр Слов’янська півторатонну авіабомбу ФАБ-1500. Влучання повністю знищило дитячий спортивний заклад, який був місцевою історичною пам’яткою.

