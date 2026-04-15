Последствия бомбардировки. Фото: ОВА

У Слов’янську зросла кількість поранених внаслідок російського бомбардування.

Станом на 15.30 відомо про п’ятьох постраждалих. Один із поранених потребує подальшої медичної допомоги за межами Донеччини, а решта четверо отримали допомогу амбулаторно. Про це голова Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін 15 квітня повідомив у Telegram.

Також в місті внаслідок влучання авіабомби пошкоджено 39 багатоповерхівок, дві адміністративні будівлі та 15 автівок. Наразі триває ліквідація наслідків цього удару.

Нагадаю, вранці 15 квітня російські окупанти скинули на центр Слов’янська півторатонну авіабомбу ФАБ-1500. Влучання повністю знищило дитячий спортивний заклад, який був місцевою історичною пам’яткою.