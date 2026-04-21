Оккупанты обстреляли Славянск из РСЗО. Фото: ОВА

Ракурс

Армія Російської Федерації завдала нових ударів по Слов’янську Донецької області.

У вівторок, 21 квітня, окупанти вдарили по центру міста касетними боєприпасами з реактивної системи залпового вогню. Обстріл відбувся близько 13.50. Про це голова Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін та очільник Словʼянської МВА Вадим Лях повідомили в соцмережах.

Наразі відомо про п’ятьох поранених. Постраждалі отримують необхідну медичну допомогу. Також на місці обстрілу працюють всі відповідальні служби.

Також, за інформацією влади, сьогодні зранку росіяни скинули на Слов’янськ півторатонну авіабомбу. Внаслідок цього були поранені троє осіб.

Нагадаємо, 21 квітня російські окупанти завдали удару по центру Харкова. У Шевченківському районі зафіксовано влучання бойового дрона в адміністративну будівлю, а згодом ударний БпЛА росіян влучив по цивільному підприємству у Київському районі.