Рашисты атаковали четыре энергообъекта ДТЭК на Днепропетровщине

Рашисты атаковали четыре энергообъекта ДТЭК на Днепропетровщинеhttps://racurs.ua/n214284-rashisty-atakovali-chetyre-energoobekta-dtek-na-dnepropetrovschine.htmlРакурс
Росіяни атакували чотири енергооб'єкти ДТЕК у Дніпропетровській області.
Впродовж вихідних ворог цілеспрямовано бив по енергетичній інфраструктурі регіону.
Про це сьогодні, у понеділок 8 червня, повідомила прес-служба ДТЕК.
Упродовж вихідних російські війська цілеспрямовано били по енергетичній інфраструктурі Дніпропетровщини, — розповіли у компанії.
Зазначається, що після кожної атаки енергетики оперативно повертали світло, однак в ніч на сьогодні росіяни знову завдали удару:
Без електроенергії залишилися 67 населених пунктів — понад 30 тис. родин.
На одному з об'єктів сталася пожежа. Її оперативно ліквідували рятувальники ДСНС.
Наразі енергетики чекають дозволу саперів, щоб розпочати відновлювальні роботи, — додали у компанії.