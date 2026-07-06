Последствия российской атаки в Киеве, фото: «5 канал»

https://racurs.ua/n214830-rossiyskaya-ataka-povredila-studiu-5-kanala-i-proizvodstvennuu-ploschadku-dtek-v-kieve-video.html

Ракурс

У Києві офіс «5 каналу» зазнав руйнувань через російський обстріл. Телемовлення тимчасово зупинене.

Про це повідомляється на сайті телеканалу.

Постраждалих немає, проте обстріл завдав істотних матеріальних збитків, пошкодивши ключові вузли виробництва контенту:

приміщення зазнали значних руйнувань;

пошкоджена студія;

знищена частина знімальної техніки та потрощені робочі місця в редакції.

Через наслідки атаки «5 канал» не може оперативно відновити мовлення в телевізійному етері. Мовлення продовжуватиметься в Youtube, — вказано в повідомленні.

Зазначається, що попередня ворожа атака на офіс телеканалу сталася майже рік тому — 10 липня.

Також масована російська атака пошкодила виробничі майданчики та бригадні автомобілі ДТЕК у Києві. Про це повідомляє прес-служба компанії.

Зараз енергетики ліквідовують наслідки обстрілу та оцінюють масштаби завданих збитків. Ніхто з працівників не постраждав, — розповіли у ДТЕК.

Джерело: «5 канал», ДТЕК