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Ракурс
Последствия российских ударов в Киевской области 12 августа, фото: ГСЧС

В Киевской области ликвидировали все вызванные российской атакой пожары (ФОТО, ВИДЕО)

12 авг 2026, 19:09
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На Київщині рятувальники ліквідували всі пожежі, що виникли внаслідок російської атаки БпЛА.

Про це сьогодні, 12 серпня, вдень повідомила прес-служба ДСНС.

Триває розбір та проливання конструкцій, — розповіли у відомстві. — До гасіння залучалася авіація ДСНС, яка здійснила 17 скидів води, об'ємом 34 тонни.

У ДСНС зазначають, що роботу рятувальників ускладнювали постійні сигнали повітряної тривоги — через загрозу особовий склад був вимушений призупиняти гасіння та переходити в безпечні місця, а після відбою — повертатися до роботи.

Источник: Ракурс


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