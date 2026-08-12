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Наслідки російських ударів на Київщині 12 серпня, фото: ДСНС
На Київщині ліквідували всі спричинені російською атакою пожежі (ФОТО, ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n215577-na-kyyivschyni-likviduvaly-vsi-sprychyneni-rosiyskou-atakou-pojeji-foto-video.htmlРакурс
На Київщині рятувальники ліквідували всі пожежі, що виникли внаслідок російської атаки БпЛА.
Про це сьогодні, 12 серпня, вдень повідомила прес-служба ДСНС.
Триває розбір та проливання конструкцій, — розповіли у відомстві. — До гасіння залучалася авіація ДСНС, яка здійснила 17 скидів води, об'ємом 34 тонни.
У ДСНС зазначають, що роботу рятувальників ускладнювали постійні сигнали повітряної тривоги — через загрозу особовий склад був вимушений призупиняти гасіння та переходити в безпечні місця, а після відбою — повертатися до роботи.