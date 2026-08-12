Новини
  1. Новини
  2. Світові новини
  3. Новина
Ракурс
Наслідки російських ударів на Київщині 12 серпня, фото: ДСНС

На Київщині ліквідували всі спричинені російською атакою пожежі (ФОТО, ВІДЕО)

12 сер 2026, 19:09
999

На Київщині рятувальники ліквідували всі пожежі, що виникли внаслідок російської атаки БпЛА.

Про це сьогодні, 12 серпня, вдень повідомила прес-служба ДСНС.

Триває розбір та проливання конструкцій, — розповіли у відомстві. — До гасіння залучалася авіація ДСНС, яка здійснила 17 скидів води, об'ємом 34 тонни.

У ДСНС зазначають, що роботу рятувальників ускладнювали постійні сигнали повітряної тривоги — через загрозу особовий склад був вимушений призупиняти гасіння та переходити в безпечні місця, а після відбою — повертатися до роботи.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter



Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів