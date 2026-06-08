Знищення техніки російських загарбників, скріншот відео

https://racurs.ua/ua/n214282-drony-znyschyly-avtivky-voroga-obladnani-zasobamy-reb-video.html

Ракурс

На Південно-Слобожанському напрямку дрони підрозділу «СТРІКС» знищили автомобілі ворога, обладнані засобами радіоелектронної боротьби. Також було уражене приховане місце дислокації ворога.

Відповідне відео сьогодні, 8 червня, опублікувала прес-служба Держприкордонслужби.

Ворог вважав, що приховані місця дислокації та пересування на машинах, обладнаних засобами РЕБ, зроблять його невразливим. Наші розрахунки довели протилежне: точними ударами було повністю розбито місце дислокації противника разом із живою силою, — вказано в описі відео.

У ДПСУ наголошують, що ліквідація бази дислокації завдає прямих втрат підрозділам противника та позбавляє їх можливості накопичувати сили для штурмів. А знищення такої кількості транспорту з РЕБ обрізає логістику окупантів і показує, що не існує «невидимих» цілей.