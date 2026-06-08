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Ракурс
Знищення техніки російських загарбників, скріншот відео

Дрони знищили автівки ворога, обладнані засобами РЕБ (ВІДЕО)

8 чер 2026, 14:10
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На Південно-Слобожанському напрямку дрони підрозділу «СТРІКС» знищили автомобілі ворога, обладнані засобами радіоелектронної боротьби. Також було уражене приховане місце дислокації ворога.

Відповідне відео сьогодні, 8 червня, опублікувала прес-служба Держприкордонслужби.

Ворог вважав, що приховані місця дислокації та пересування на машинах, обладнаних засобами РЕБ, зроблять його невразливим. Наші розрахунки довели протилежне: точними ударами було повністю розбито місце дислокації противника разом із живою силою, — вказано в описі відео.

У ДПСУ наголошують, що ліквідація бази дислокації завдає прямих втрат підрозділам противника та позбавляє їх можливості накопичувати сили для штурмів. А знищення такої кількості транспорту з РЕБ обрізає логістику окупантів і показує, що не існує «невидимих» цілей.

Окремим етапом роботи стало методичне знищення одразу 6 ворожих транспортних засобів, незважаючи на їхнє радіоелектронне прикриття, — додали у ДПСУ.

Джерело: Ракурс


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