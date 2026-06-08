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Уничтожение техники российских захватчиков, скриншот видео
Дроны уничтожили автомобили врага, оборудованные средствами РЕБ (ВИДЕО)https://racurs.ua/n214282-drony-unichtojili-avtomobili-vraga-oborudovannye-sredstvami-reb-video.htmlРакурс
На Південно-Слобожанському напрямку дрони підрозділу «СТРІКС» знищили автомобілі ворога, обладнані засобами радіоелектронної боротьби. Також було уражене приховане місце дислокації ворога.
Відповідне відео сьогодні, 8 червня, опублікувала прес-служба Держприкордонслужби.
Ворог вважав, що приховані місця дислокації та пересування на машинах, обладнаних засобами РЕБ, зроблять його невразливим. Наші розрахунки довели протилежне: точними ударами було повністю розбито місце дислокації противника разом із живою силою, — вказано в описі відео.
У ДПСУ наголошують, що ліквідація бази дислокації завдає прямих втрат підрозділам противника та позбавляє їх можливості накопичувати сили для штурмів. А знищення такої кількості транспорту з РЕБ обрізає логістику окупантів і показує, що не існує «невидимих» цілей.
Окремим етапом роботи стало методичне знищення одразу 6 ворожих транспортних засобів, незважаючи на їхнє радіоелектронне прикриття, — додали у ДПСУ.