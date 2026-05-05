СБС поразили РЛС «Каста» и пункты дислокации оккупантов. Скриншот с видео

Сили безпілотних систем завдали нових військових втрат армії РФ на окупованих територіях України.

Упродовж 3−5 травня підрозділи СБС у координації з Центром глибинних уражень атакували низку важливих об'єктів росіян. Зокрема, 1-й окремий центр уразив радіолокаційну станцію «Каста» у Запорізькій області. Орієнтовна вартість цілі становить близько 60 млн дол. Про це СБС повідомили у Facebook.

На окупованій Луганщині українські БпЛА уразили пункт тимчасової дислокації особового складу та локомотив у Луганській області, а в Донецьку — склад матеріально-технічного забезпечення противника.

А бійці 414-ї бригади «Птахи Мадяра» вдарили по польовому артилерійському складі, складах матеріально-технічного забезпечення та пункту тимчасової дислокації особового складу у Луганській області. Окремо уражено склад боєприпасів на Донеччині.

Кожен ключовий елемент військової інфраструктури противника знаходиться під прицілом СБС. День за днем знижуємо його бойові спроможності на визначених напрямках. Далі — більше, — наголосили в Силах безпілотних систем.

Нагадаємо, авіаудар Збройних сил України знищив групу російських окупантів у селі Гришине Донецької області. Загарбники використовували у якості укриття житлові та громадські будівлі. Однак точний авіаудар по скупченню живої сили противника призвів до того, що вантажем «200» стали щонайменше 15 окупантів — військовослужбовців 76-ї десантно-штурмової дивізії РФ, яких ще називають «псковськими десантниками».