Сили оборони України завдали уражень по низці важливих об'єктів армії РФ.

Українські військові уразили командний пункт противника окупантів в Очеретине Донецької області та пункт управління полку у Верхній Криниці Запорізької області. Також уражено пункти управління БпЛА ворога у районах Нестерянки на Запоріжжі та Новогродівки Донецької області. Про це Генеральний штаб ЗСУ 26 травня повідомив у Telegram.

Також відомо про ураження складу російських дронів та складу матеріально-технічних засобів у районі Новопетриківки на Донеччині, а також складу матеріально-технічних засобів у Донецьку. А в районі Дебальцевого була атакована цистерна з пально-мастильними матеріалами.

У Генштабі заявили й про те, що є підтвердження зупинки роботи НПЗ «Сизранський», що в Самарській області Росії. Це підприємство було атаковане Силами оборони України 21 травня. А 25 травня було пошкоджено обладнання та резервуари на території заводу.

Нагадаємо, у ніч на 25 травня українські військові уразили нафтобазу «Белец», що розташована в населеному пункті Унеча Брянської області. Цей об'єкт був задіяний у забезпеченні російської армії.