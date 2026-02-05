Рашисти здійснили чергову масовану атаку по Україні, інфографіка: Повітряні сили

https://racurs.ua/ua/n211880-183-bpla-ta-dvi-rakety-atakuvaly-ukrayinu-v-nich-na-5-lutogo-povitryani-syly-infografika.html

Ракурс

Російські загарбники в ніч на сьогодні 5 лютого (з 18.00 4 лютого) здійснили чергову масовану повітряну атаку по Україні.

Про це повідомляється у Telegram-каналі Повітряних сил ЗСУ.

Ворог атакував Україну:

двома балістичними ракетами «Іскандер-М» із тимчасово окупованого Криму;

183 ударними БПЛА типу Shahed, «Гербера», «Італмас» та безпілотниками інших типів (близько 110 із них — «шахеди») із напрямків російських Брянська, Орла, Курська, Міллєрово та Приморсько-Ахтарська, а також із тимчасово окупованого Донецька.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України, — вказано в повідомленні.

За попередніми даними, станом на 08.00: