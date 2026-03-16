Наслідки російського обстрілу Дніпропетровщини, фото: ДСНС
На Дніпропетровщині внаслідок російського обстрілу Зайцівської громади загинули дві людини.
Тіла загиблих деблокували з-під завалів. Про це сьогодні, 16 березня, повідомляє прес-служба ДСНС.
Ще сімох людей поранено, серед них троє дітей (дівчата віком вісім та 17 років і 17-річний хлопець).
Крім того:
- пошкоджені 10 приватних будинків та заклад освіти;
- виникла пожежа, яку оперативно ліквідували вогнеборці ДСНС.