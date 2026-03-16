Наслідки російського обстрілу Дніпропетровщини, фото: ДСНС

На Дніпропетровщині внаслідок російського обстрілу загинули дві людини (ФОТО)

16 бер 2026, 16:59
На Дніпропетровщині внаслідок російського обстрілу Зайцівської громади загинули дві людини.

Тіла загиблих деблокували з-під завалів. Про це сьогодні, 16 березня, повідомляє прес-служба ДСНС.

Ще сімох людей поранено, серед них троє дітей (дівчата віком вісім та 17 років і 17-річний хлопець).

Крім того:

  • пошкоджені 10 приватних будинків та заклад освіти;
  • виникла пожежа, яку оперативно ліквідували вогнеборці ДСНС.

Джерело: Ракурс


