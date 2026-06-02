РФ обрала компанії-виробники ракет пріоритетною ціллю наступних ударів по Україні.

Країна-агресор Російська Федерація вже визначила цілі для своїх наступних ударів.

Ворог готує удари по українських компаніях, які розвивають всі типи ракетні технології. Це наразі пріоритетні цілі для російської армії. Про це президент України Володимир Зеленський 2 червня повідомив у Telegram за підсумками керівника Головного управління розвідки Міноборони Олега Іващенка.

Росія визначає це як стратегічну загрозу для себе — спроможність України виробити власну балістичну систему й локалізувати виробництво антибалістичного захисту. Будемо реагувати, — наголосив глава держави.

Іващенко також доповів деталі щодо російського виробництва ракет: об'єкти, відстані, кількість, шляхи постачання критичних компонентів і верстатів, осіб та компаній з інших країн, які допомагають країні-агресору обходити західні санкції.

Також ГУР здобуло внутрішні документи Кремля щодо обмеження зв’язків України з Молдовою, країнами Кавказу та Близького Сходу.

Нагадаємо, оборонна компанія Fire Point разом із міжнародними партнерами працює над створенням нової системи ППО Freya, яка має стати дешевшим аналогом американського комплексу Patriot. До виробництва залучені також Німеччина, Франція та Норвегія.