Росія планує розмістити ядерні ракети на морському дні.

Російська Федерація планує розміщення ядерних ракет на морському дні.

Росіяни розробляють програму під умовною назвою «Скіф», яка нібито передбачає встановлення ракет у спеціальних контейнерах або шахтах на глибині в сотні метрів, де вони можуть тривалий час залишатися прихованими та бути запущеними дистанційно. Про це повідомляє Tagesschau з посиланням на дані розслідування німецьких мовників WDR і NDR.

Зазначається, що ключову роль у проекті може відігравати спеціальне російське судно «Звьоздочка», яке базується у місті Сєвєродвінськ на узбережжі Білого моря. Також для реалізації запланованого росіяни можуть використати підводний човен «Саров».

На думку західних спецслужб, РФ може працювати над системою запуску балістичних ракет з морського дна, що ускладнить їх виявлення та знищення у разі конфлікту.

На думку експертів, така концепція дозволяє Москві підтримувати ядерне стримування навіть за обмежених ресурсів, зменшуючи залежність від дорогих субмарин або стратегічної авіації. Однак фахівці наголошують, що технічно розмістити ядерні ракети на дні моря складно, бо на це впливають морські течії. Також можуть бути проблеми із забезпеченням живлення, зв’язком та довготривалою стабільністю систем на великій глибині.

Нагадаємо, у квітні керівник Космічного командування США Стівен Вайтінг заявив, що Росія може розмістити ядерну зброю на орбіті. Країна-агресор може створити так званий «космічний Перл-Гарбор» і матиме можливість атакувати супутники та паралізувати глобальні системи зв’язку.

Така ядерна атака матиме катастрофічні наслідки для всього світу. Ядерний вибух на орбіті може знищити або вивести з ладу до 80% супутників, а це тисячі апаратів. Від роботи цих супутників залежить військовий зв’язок, навігація GPS, інтернет і мобільний зв’язок.

Джерела: Tagesschau