Російська Федерація може розмістити ядерну зброю на орбіті.

https://racurs.ua/ua/n213255-rosiya-hoche-rozmistyty-yadernu-zbrou-u-kosmosi-the-times.html

Ракурс

Російська Федерація може розмістити ядерну зброю на орбіті.

Країна-агресор може створити так званий «космічний Перл-Гарбор» і матиме можливість атакувати супутники та паралізувати глобальні системи зв’язку. Про це керівник Космічного командування США Стівен Вайтінг розповів в інтерв’ю виданню The Times.

За його словами, у Вашингтоні дуже стурбовані планами росіян щодо створення ядерної протисупутникової зброї, яка може вразити об'єкти на низькій навколоземній орбіті.

Така ядерна атака матиме катастрофічні наслідки для всього світу. Ядерний вибух на орбіті може знищити або вивести з ладу до 80% супутників, а це тисячі апаратів. Від роботи цих супутників залежить військовий зв’язок, навігація GPS, інтернет і мобільний зв’язок.

Генерал розповів, що росіяни вже намагається масштабно глушити супутниковий зв’язок та GPS й такі дії створюють ризики навіть для цивільної авіації в Європі.

Коли під загрозою опиняються пасажирські літаки з цивільними людьми — це неприпустимо, — наголосив Вайтінг.

Командувач додав, що розміщення ядерної зброї на орбіті стало б грубим порушенням Договору про космос, учасницею якого є і РФ.

Нагадаємо, у лютому Служба зовнішньої розвідки РФ заявила, що Велика Британія та Франція «хочуть замаскувати передання ядерної зброї Києву під розробку самої України». Києву начебто мали передати малогабаритну бойову частину TN75 французької розробки. Президент Володимир Зеленський відрогів, що такі заяви є нічним іншим як політичний тиск на Київ.

Джерело: The Times