Рашисти вдарили по зоопарку у Харкові — є постраждалі тварини

Росіяни завдали удару по Харкову, фото: Wikimapia

https://racurs.ua/ua/n214430-rashysty-vdaryly-po-zooparku-u-harkovi-ie-postrajdali-tvaryny.html

Ракурс

Російські загарбники сьогодні, 15 червня, завдали удару по Шевченківському та Холодногірському районах Харкова.

Сталося влучання по території зоопарку, є загоряння. Про це у своїх Telegram-каналах повідомили мер міста Ігор Терехов та очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Підтверджено влучання по зоопарку — є пошкодження вольєрів, інші подробиці зʼясовуємо, — зазначив Терехов.

Надходить інформація про постраждалих тварин, — додав він.

Також зафіксовано падіння уламків на проїзну частину.

Інформація про постраждалих людей наразі не надходила.