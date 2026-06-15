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Ракурс
Росіяни завдали удару по Харкову, фото: Wikimapia

Рашисти вдарили по зоопарку у Харкові — є постраждалі тварини

15 чер 2026, 18:51
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Російські загарбники сьогодні, 15 червня, завдали удару по Шевченківському та Холодногірському районах Харкова.

Сталося влучання по території зоопарку, є загоряння. Про це у своїх Telegram-каналах повідомили мер міста Ігор Терехов та очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Підтверджено влучання по зоопарку — є пошкодження вольєрів, інші подробиці зʼясовуємо, — зазначив Терехов.

Надходить інформація про постраждалих тварин, — додав він.

Також зафіксовано падіння уламків на проїзну частину.

Інформація про постраждалих людей наразі не надходила.

Джерело: Ракурс


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