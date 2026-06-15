Рашисти вдарили по зоопарку у Харкові — є постраждалі тварини

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Росіяни завдали удару по Харкову, фото: Wikimapia
Рашисти вдарили по зоопарку у Харкові — є постраждалі твариниhttps://racurs.ua/ua/n214430-rashysty-vdaryly-po-zooparku-u-harkovi-ie-postrajdali-tvaryny.htmlРакурс
Російські загарбники сьогодні, 15 червня, завдали удару по Шевченківському та Холодногірському районах Харкова.
Сталося влучання по території зоопарку, є загоряння. Про це у своїх Telegram-каналах повідомили мер міста Ігор Терехов та очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.
Підтверджено влучання по зоопарку — є пошкодження вольєрів, інші подробиці зʼясовуємо, — зазначив Терехов.
Надходить інформація про постраждалих тварин, — додав він.
Також зафіксовано падіння уламків на проїзну частину.
Інформація про постраждалих людей наразі не надходила.