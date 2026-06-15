Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Россияне нанесли удар по Харькову, фото: Wikimapia

Рашисты ударили по зоопарку в Харькове — есть пострадавшие животные

15 июн 2026, 18:51
999

Російські загарбники сьогодні, 15 червня, завдали удару по Шевченківському та Холодногірському районах Харкова.

Сталося влучання по території зоопарку, є загоряння. Про це у своїх Telegram-каналах повідомили мер міста Ігор Терехов та очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Підтверджено влучання по зоопарку — є пошкодження вольєрів, інші подробиці зʼясовуємо, — зазначив Терехов.

Надходить інформація про постраждалих тварин, — додав він.

Також зафіксовано падіння уламків на проїзну частину.

Інформація про постраждалих людей наразі не надходила.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter



Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров