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Ракурс
Знищення російської військової техніки, скріншот відео

Сили оборони знищили російський комплекс придушення станцій звʼязку Starlink (ВІДЕО)

15 чер 2026, 17:44
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Військові Центру спеціальних операцій «Альфа» СБУ спільно з операторами 422-го окремого полку безпілотних систем LUFTWAFFE виявили та знищили російський комплекс придушення станцій супутникового зв’язку Starlink.

Відповідне відео сьогодні, 15 червня, опубліковане на сторінках полку у соцмережах.

На відео показано момент завдання удару по ворожому комплексу та наслідки влучання.

Джерело: Ракурс


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