Знищення російської військової техніки, скріншот відео

https://racurs.ua/ua/n214428-syly-oborony-znyschyly-rosiyskyy-kompleks-prydushennya-stanciy-zv-yazku-starlink-video.html

Ракурс

Військові Центру спеціальних операцій «Альфа» СБУ спільно з операторами 422-го окремого полку безпілотних систем LUFTWAFFE виявили та знищили російський комплекс придушення станцій супутникового зв’язку Starlink.

Відповідне відео сьогодні, 15 червня, опубліковане на сторінках полку у соцмережах.

На відео показано момент завдання удару по ворожому комплексу та наслідки влучання.