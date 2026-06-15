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Знищення російської військової техніки, скріншот відео
Сили оборони знищили російський комплекс придушення станцій звʼязку Starlink (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n214428-syly-oborony-znyschyly-rosiyskyy-kompleks-prydushennya-stanciy-zv-yazku-starlink-video.htmlРакурс
Військові Центру спеціальних операцій «Альфа» СБУ спільно з операторами 422-го окремого полку безпілотних систем LUFTWAFFE виявили та знищили російський комплекс придушення станцій супутникового зв’язку Starlink.
Відповідне відео сьогодні, 15 червня, опубліковане на сторінках полку у соцмережах.
На відео показано момент завдання удару по ворожому комплексу та наслідки влучання.