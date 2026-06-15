Уничтожение российской военной техники, скриншот видео

https://racurs.ua/n214428-sily-oborony-unichtojili-rossiyskiy-kompleks-podavleniya-stanciy-svyazi-starlink-video.html

Ракурс

Військові Центру спеціальних операцій «Альфа» СБУ спільно з операторами 422-го окремого полку безпілотних систем LUFTWAFFE виявили та знищили російський комплекс придушення станцій супутникового зв’язку Starlink.

Відповідне відео сьогодні, 15 червня, опубліковане на сторінках полку у соцмережах.

На відео показано момент завдання удару по ворожому комплексу та наслідки влучання.