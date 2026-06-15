Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Уничтожение российской военной техники, скриншот видео

Силы обороны уничтожили российский комплекс подавления станций связи Starlink (ВИДЕО)

15 июн 2026, 17:44
999

Військові Центру спеціальних операцій «Альфа» СБУ спільно з операторами 422-го окремого полку безпілотних систем LUFTWAFFE виявили та знищили російський комплекс придушення станцій супутникового зв’язку Starlink.

Відповідне відео сьогодні, 15 червня, опубліковане на сторінках полку у соцмережах.

На відео показано момент завдання удару по ворожому комплексу та наслідки влучання.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter



Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров