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Уничтожение российской военной техники, скриншот видео
Силы обороны уничтожили российский комплекс подавления станций связи Starlink (ВИДЕО)https://racurs.ua/n214428-sily-oborony-unichtojili-rossiyskiy-kompleks-podavleniya-stanciy-svyazi-starlink-video.htmlРакурс
Військові Центру спеціальних операцій «Альфа» СБУ спільно з операторами 422-го окремого полку безпілотних систем LUFTWAFFE виявили та знищили російський комплекс придушення станцій супутникового зв’язку Starlink.
Відповідне відео сьогодні, 15 червня, опубліковане на сторінках полку у соцмережах.
На відео показано момент завдання удару по ворожому комплексу та наслідки влучання.