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Российский дрон ударил по поезду в Одесской области, скриншот видео

Последствия удара российского дрона по пассажирскому поезду в Одесской области показала ГСЧС (ФОТО, ВИДЕО)

13 авг 2026, 12:45
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Російські загарбники сьогодні, 13 серпня, атакували дроном пасажирський потяг в Березівському районі Одеської області.

Двоє людей загинули. Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

Сталося загоряння локомотива. Вогнеборці ліквідували пожежу. На жаль, внаслідок атаки загинули машиніст потяга та його помічник, — розповіли у відомстві.

Рятувальники евакуювали 317 пасажирів, з них 67 дітей.

Рятувальники спільно зі службами взаємодії організували евакуацію пасажирів: людей вивели з потяга та перемістили на безпечну відстань. Для подальшого їх перевезення залучили 12 автобусів від ДСНС, громади Березівського району та міста Одеси, — зазначили у відомстві.

Источник: Ракурс


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