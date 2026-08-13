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Российский дрон ударил по поезду в Одесской области, скриншот видео
Последствия удара российского дрона по пассажирскому поезду в Одесской области показала ГСЧС (ФОТО, ВИДЕО)https://racurs.ua/n215592-posledstviya-udara-rossiyskogo-drona-po-passajirskomu-poezdu-v-odesskoy-oblasti-pokazala-gschs.htmlРакурс
Російські загарбники сьогодні, 13 серпня, атакували дроном пасажирський потяг в Березівському районі Одеської області.
Двоє людей загинули. Про це повідомляє прес-служба ДСНС.
Сталося загоряння локомотива. Вогнеборці ліквідували пожежу. На жаль, внаслідок атаки загинули машиніст потяга та його помічник, — розповіли у відомстві.
Рятувальники евакуювали 317 пасажирів, з них 67 дітей.
Рятувальники спільно зі службами взаємодії організували евакуацію пасажирів: людей вивели з потяга та перемістили на безпечну відстань. Для подальшого їх перевезення залучили 12 автобусів від ДСНС, громади Березівського району та міста Одеси, — зазначили у відомстві.