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Російський дрон вдарив по потягу на Одещині, скріншот відео
Наслідки удару російського дрона по пасажирському потягу на Одещині показала ДСНС (ФОТО, ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n215592-naslidky-udaru-rosiyskogo-drona-po-pasajyrskomu-potyagu-na-odeschyni-pokazala-dsns-foto-video.htmlРакурс
Російські загарбники сьогодні, 13 серпня, атакували дроном пасажирський потяг в Березівському районі Одеської області.
Двоє людей загинули. Про це повідомляє прес-служба ДСНС.
Сталося загоряння локомотива. Вогнеборці ліквідували пожежу. На жаль, внаслідок атаки загинули машиніст потяга та його помічник, — розповіли у відомстві.
Рятувальники евакуювали 317 пасажирів, з них 67 дітей.
Рятувальники спільно зі службами взаємодії організували евакуацію пасажирів: людей вивели з потяга та перемістили на безпечну відстань. Для подальшого їх перевезення залучили 12 автобусів від ДСНС, громади Березівського району та міста Одеси, — зазначили у відомстві.