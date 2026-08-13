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Ракурс
Російський дрон вдарив по потягу на Одещині, скріншот відео

Наслідки удару російського дрона по пасажирському потягу на Одещині показала ДСНС (ФОТО, ВІДЕО)

13 сер 2026, 12:45
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Російські загарбники сьогодні, 13 серпня, атакували дроном пасажирський потяг в Березівському районі Одеської області.

Двоє людей загинули. Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

Сталося загоряння локомотива. Вогнеборці ліквідували пожежу. На жаль, внаслідок атаки загинули машиніст потяга та його помічник, — розповіли у відомстві.

Рятувальники евакуювали 317 пасажирів, з них 67 дітей.

Рятувальники спільно зі службами взаємодії організували евакуацію пасажирів: людей вивели з потяга та перемістили на безпечну відстань. Для подальшого їх перевезення залучили 12 автобусів від ДСНС, громади Березівського району та міста Одеси, — зазначили у відомстві.

Джерело: Ракурс


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