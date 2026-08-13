Реактивный «шахед» ударил по пассажирскому поезду в Одесской области — есть погибшие

Российский «шахед» атаковал поезд в Донецкой области, фото: Wikimedia Commons

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Ракурс

Російські загарбники завдали прицільного удару реактивним «шахедом» по локомотиву пасажирського потяга на Одещині.

Загинули двоє людей. Про це сьогодні, 13 серпня, вранці повідомив на своїй Фейсбук-сторінці голова правління АТ «Укрзалізниця» Олександр Перцовський.

Попередньо за наявною інформацію цей удар не лишив шансів нашій локомотивній бригаді — машиністу та помічнику, — зазначив він.

За словами Перцовського, після того, як було зафіксовано загрозу БпЛА, моніторингова команда спустила команду на зупинку — поїзд заходив на станцію для безпечної евакуації пасажирів:

Різкий маневр реактивного шахеда — це лічені хвилини й в локомотивної бригади не вистачило часу для повної зупинки й евакуюватися самим. 340 пасажирів та поїзна бригада евакуйовані в безпеку. Без постраждалих серед них. Наразі організовано довезення пасажирів до Одеси автобусами.

Перцовський наголосив, що це була прицільна атака по цивільних.