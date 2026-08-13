Рашисты за сутки потеряли более 1,3 тыс. человек, инфографика: Генштаб

https://racurs.ua/n215585-rossiyskie-zahvatchiki-za-sutki-poteryali-1-tys-310-chelovek-genshtab-infografika.html

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Російські загарбники за час повномасштабного вторгнення втратили вже близько 1 млн 462 тис. 970 осіб.

За минулу добу цей показник зріс на 1 тис. 310 осіб. Про це сьогодні, 13 серпня, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.

Також ворог вже втратив:

12 тис. 262 танки;

25 тис. 130 бойових броньованих машин;

47 тис. 824 одиниць артилерійських систем;

2 тис. 23 одиниці РСЗВ;

1 тис. 562 одиниці засобів ППО;

439 літаків;

354 гелікоптери;

2 тис. 215 наземних робототехнічних комплексів;

457 тис. 973 БпЛА оперативно-тактичного рівня;

5 тис. 7 крилатих ракет;

35 кораблів/катерів;

два підводні човни;

133 тис. 405 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн;

4 тис. 522 одиниці спеціальної техніки.

Загалом протягом минулої доби зафіксовано 204 бойові зіткнення.

Ворог вчора завдав 78 авіаударів, під час яких скинув 260 керованих авіабомб. Крім того, загарбники застосували 10 тис. 66 дронів-камікадзе та здійснили 3 тис. 89 обстрілів населених пунктів і позицій українських військ.

Артилерійських обстрілів ворога зазнали населені пункти:

Кореньок, Шпиль, Безсалівка, Середина-Буда, Яструбщина, Уланове, Нескучне, Рогізне, Бачівськ, Сопич, Товстодубове, Шалигине Сумської області;

Кривуша, Камінь, Михальчина-Слобода Чернігівської області.

Авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони за минулу добу уразили вісім районів зосередження живої сили противника, три артилерійські системи та склад боєприпасів.