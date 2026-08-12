Растет использование БпЛА и НРК, фото: «Укринформ»

https://racurs.ua/n215580-bpla-i-robotizirovannye-sistemy-v-iule-vypolnili-bolee-449-tys-zadach-genshtab.html

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Сили оборони України нарощують застосування безпілотних і роботизованих систем на полі бою та для виконання логістичних завдань.

Про це сьогодні, 12 серпня, повідомила прес-служба Генштабу ЗСУ.

Зазначається, що впродовж липня 2026 року:

підрозділи безпілотних систем виконали 449 тис. завдань, що на 3% більше, ніж у червні. За їх результатами уражено 226 тис. цілей противника — приріст становить 13%.

наземні роботизовані комплекси виконали понад 23,7 тис. завдань, що на 41% більше, ніж місяцем раніше.

Окремо зберігається перевага Сил оборони України у застосуванні FPV-дронів. У липні українські підрозділи виконали 376 тисяч завдань FPV, продемонструвавши ще 6% приросту порівняно з червнем. Співвідношення застосування FPV-дронів становить 1,6 до 1 на користь України, — розповіли у Генштабі.

У Генштабі наголошують, що Сили оборони України розвивають напрямок безпілотних систем насамперед для збереження життя і здоров’я військовослужбовців: