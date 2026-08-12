БПЛА и роботизированные системы в июле выполнили более 449 тыс. задач — Генштабhttps://racurs.ua/n215580-bpla-i-robotizirovannye-sistemy-v-iule-vypolnili-bolee-449-tys-zadach-genshtab.htmlРакурс
Сили оборони України нарощують застосування безпілотних і роботизованих систем на полі бою та для виконання логістичних завдань.
Про це сьогодні, 12 серпня, повідомила прес-служба Генштабу ЗСУ.
Зазначається, що впродовж липня 2026 року:
- підрозділи безпілотних систем виконали 449 тис. завдань, що на 3% більше, ніж у червні. За їх результатами уражено 226 тис. цілей противника — приріст становить 13%.
- наземні роботизовані комплекси виконали понад 23,7 тис. завдань, що на 41% більше, ніж місяцем раніше.
Окремо зберігається перевага Сил оборони України у застосуванні FPV-дронів. У липні українські підрозділи виконали 376 тисяч завдань FPV, продемонструвавши ще 6% приросту порівняно з червнем. Співвідношення застосування FPV-дронів становить 1,6 до 1 на користь України, — розповіли у Генштабі.
У Генштабі наголошують, що Сили оборони України розвивають напрямок безпілотних систем насамперед для збереження життя і здоров’я військовослужбовців:
Чим більше завдань можна виконувати дистанційно, тим менше людей піддаються ризику безпосереднього контакту з противником. Продовжуємо розвивати ці напрямки, впроваджувати нові технологічні рішення та масштабувати вже наявні спроможності. Бачимо результат і будемо нарощувати його далі.