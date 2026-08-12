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Уничтожение российской техники, скриншот видео

Беспилотники уничтожили бензовозы и НРК рашистов, которыми перевозили топливо (ВИДЕО)

12 авг 2026, 17:54
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На Південно-Слобожанському напрямку оператори безпілотників бригади «Форпост» завдали низку ударів, які зменшують можливості противника забезпечувати свої підрозділи.

Відповідне відео сьогодні, 12 серпня, опублікувала прес-служба Держприкордонслужби.

Під прицілом операторів БпЛА — бензовози, склади, квадроцикли та наземні роботизовані комплекси, які противник використовує для перевезення майна, пального та забезпечення своїх підрозділів, — розповіли у ДПСУ.

Зазначається, що такі удари ускладнюють логістику противника ще до того, як необхідні ресурси потрапляють на передній край:

Коли противник втрачає транспорт, пальне та запаси, йому стає складніше забезпечувати свої підрозділи та продовжувати бойові дії.

Источник: Ракурс


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