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Знищення російської техніки, скріншот відео
Безпілотники знищили бензовози та НРК рашистів, якими перевозили паливо (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n215575-bezpilotnyky-znyschyly-benzovozy-ta-nrk-rashystiv-yakymy-perevozyly-palyvo-video.htmlРакурс
На Південно-Слобожанському напрямку оператори безпілотників бригади «Форпост» завдали низку ударів, які зменшують можливості противника забезпечувати свої підрозділи.
Відповідне відео сьогодні, 12 серпня, опублікувала прес-служба Держприкордонслужби.
Під прицілом операторів БпЛА — бензовози, склади, квадроцикли та наземні роботизовані комплекси, які противник використовує для перевезення майна, пального та забезпечення своїх підрозділів, — розповіли у ДПСУ.
Зазначається, що такі удари ускладнюють логістику противника ще до того, як необхідні ресурси потрапляють на передній край:
Коли противник втрачає транспорт, пальне та запаси, йому стає складніше забезпечувати свої підрозділи та продовжувати бойові дії.