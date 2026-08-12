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Сили оборони уразили підрозділ БпЛА ворога, фото: Генштаб ЗСУ
Сили оборони уразили наземний ретранслятор та підрозділи БпС рашистів — Генштабhttps://racurs.ua/ua/n215571-syly-oborony-urazyly-nazemnyy-retranslyator-ta-pidrozdily-bps-rashystiv-genshtab.htmlРакурс
Сили оборони України в ніч на сьогодні, 12 серпня, уразили низку важливих цілей.
Про це повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.
Зокрема, уражено:
- наземний ретранслятор для управління ударними БпЛА типу «Герань"/"Гербера» в районі Оленівки, тимчасово окупованої території Криму;
- ремонтний підрозділ ворога у районі Маріуполя Донецької області;
- місце зосередження особового складу підрозділу безпілотних систем окупантів у районі Мар’ївки Луганської області.
Ураження цих об'єктів послаблює спроможності противника здійснювати управління ударними БпЛА, підтримувати справність військової техніки та забезпечувати діяльність своїх підрозділів, — наголошують у Генштабі.