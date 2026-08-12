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Сили оборони уразили підрозділ БпЛА ворога, фото: Генштаб ЗСУ

Сили оборони уразили наземний ретранслятор та підрозділи БпС рашистів — Генштаб

12 сер 2026, 15:44
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Сили оборони України в ніч на сьогодні, 12 серпня, уразили низку важливих цілей.

Про це повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.

Зокрема, уражено:

  • наземний ретранслятор для управління ударними БпЛА типу «Герань"/"Гербера» в районі Оленівки, тимчасово окупованої території Криму;
  • ремонтний підрозділ ворога у районі Маріуполя Донецької області;
  • місце зосередження особового складу підрозділу безпілотних систем окупантів у районі Мар’ївки Луганської області.

Ураження цих об'єктів послаблює спроможності противника здійснювати управління ударними БпЛА, підтримувати справність військової техніки та забезпечувати діяльність своїх підрозділів, — наголошують у Генштабі.

Джерело: Ракурс


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